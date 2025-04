Scomparsa di Papa Francesco si ferma il calcio rinviata Pisa Cremonese

rinviata a data da destinarsi la partita Pisa-Cremonese, in programma questa sera 21 aprile alle ore 20.30 all'Arena Garibaldi.La FIGC, d'intesa con tutte le componenti federali, ha infatti sospeso tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai. Pisatoday.it - Scomparsa di Papa Francesco, si ferma il calcio: rinviata Pisa-Cremonese Leggi su Pisatoday.it E'a data da destinarsi la partita, in programma questa sera 21 aprile alle ore 20.30 all'Arena Garibaldi.La FIGC, d'intesa con tutte le componenti federali, ha infatti sospeso tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai.

Altre testate riportano aggiornamenti: Morte Papa Francesco: rinviati gli eventi in programma a Roma. Stop alla serie A; Le reazioni per l'addio di Bergoglio. Mattarella: Un punto di riferimento. La Figc: Un esempio; La Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco; Morto Papa Francesco, si ferma tutto il calcio. Stop anche in Serie B; Morte Papa Francesco, tutto il calcio italiano si ferma.

Partite rinviate in Serie A oggi per la morte di Papa Francesco: quando si giocano i recuperi - La nota ufficiale della Lega Serie A dopo la notizia del decesso del Pontefice. Tutte le partite sono rinviate a data da destinarsi. La morte di Papa Francesco ha scosso anche il mondo dello sport. Il ... (fanpage.it)

Morto Papa Francesco, si ferma il calcio italiano: rinviate tutte le partite - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Calcio, il campionato si ferma per Papa Francesco: le partite rinviate - Il calcio si ferma per Papa Francesco. "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare ... (iltempo.it)