Scienza e pace al via i corsi del 2025 del Centro Majorana di Erice Fondato nel 1963 da Antonino Zichichi in un epoca come questa di emergenze mondiali

1963 quando Antonino Zichichi realizzò a Erice il suo sogno: unire Scienza e pace. Il Centro Majorana, dove gli scienziati di tutto il mondo hanno un posto per parlare e confrontarsi sulle scoperte più innovative. E collaborare assieme a sventare le emergenze planetarie. Il teorema di Margherita: storia di Scienza ed emancipazione X Una scuola rivoluzionariaNel 1963 il muro di Berlino è in piedi da due anni a separare il blocco sovietico da quello occidentale, John Fitzgerald Kennedy visita Berlino, Martin Luther King pronuncia il suo famoso discorso I have a dream, Antonino Zichichi inaugura la prima scuola di fisica subnucleare del Centro di cultura scientifica Ettore Majorana.

