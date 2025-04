Saviano Inter prima l’attacco poi il chiarimento cos’è successo tra la curva nerazzurra e lo scrittore

Saviano Inter, prima l'attacco poi il chiarimento sulla situazione, ecco cos'è successo tra lo scrittore e la curva nerazzurra per il match col BolognaContinua a tenere banco quanto sta accadendo tra Roberto Saviano e il mondo Inter. cos'è successo? Ve lo diciamo subito, dopo il match che ha visto i nerazzurri in campo contro il Bologna il noto autore e scrittore ha lanciato un duro attacco contro il club meneghino e, soprattutto, la sua curva. Noto per le sue inchieste sulla criminalità organizzata e per il suo passato personale legato a questi temi, Saviano ha pubblicato una storia su Instagram in cui esulta per il gol del rossoblù Orsolini che ha deciso la prima citata gara con gli emiliani ha infatti esclamato: «Goool! Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società, l'Inter, che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra».

