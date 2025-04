Sancho Chelsea deciso il futuro dell’esterno inglese Novità sul riscatto tutte le cifre e i dettagli dell’affare Ultime

Sancho Chelsea, deciso il futuro dell’esterno? Le Novità sull’inglese ancora di proprietà del Manchester UnitedLa vittoria del Chelsea sul Fulham vale anche l’obbligo di riscatto per Jadon Sancho: il club londinese dovrà versare fino a 25 milioni di sterline al Manchester United. Questo vincolo, infatti, era legato al raggiungimento di una posizione sopra il 15° posto in Premier League, traguardo ormai matematicamente garantito. Tuttavia, il Chelsea ha un’opzione per annullare l’obbligo versando una cifra di ulteriori 5 milioni di sterline allo United. La decisione definitiva sull’ex obiettivo del calciomercato Juve verrà presa solo a fine stagione. A riferirlo è TMW.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Sancho Chelsea, deciso il futuro dell’esterno inglese? Novità sul riscatto: tutte le cifre e i dettagli dell’affare. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24il? Lesull’ancora di proprietà del Manchester UnitedLa vittoria delsul Fulham vale anche l’obbligo diper Jadon: il club londinese dovrà versare fino a 25 milioni di sterline al Manchester United. Questo vincolo, infatti, era legato al raggiungimento di una posizione sopra il 15° posto in Premier League, traguardo ormai matematicamente garantito. Tuttavia, ilha un’opzione per annullare l’obbligo versando una cifra di ulteriori 5 milioni di sterline allo United. La decisione definitiva sull’ex obiettivo del calciomercato Juve verrà presa solo a fine stagione. A riferirlo è TMW.Leggi su Juventusnews24.com

