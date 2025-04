Sallusti incidente in diretta durante lo speciale Papa Francesco Che volo

durante lo speciale dedicato a Papa Francesco, condotto da Gianluigi Nuzzi. Alessandro Sallusti, ospite del programma, ha vissuto un piccolo incidente che ha catturato l’attenzione del pubblico.#PapaFrancesco #Sallusti #Rete4 pic.twitter.com/47fgbd13zr— pippo venditti (@pippovenditti) April 21, 2025Analisi del pontificato e sedia instabileNel corso della trasmissione, Sallusti stava commentando il pontificato di Papa Francesco, sottolineando come “il mondo si è infiammato” durante il periodo di Bergoglio. Proprio mentre stava argomentando la sua analisi, la sedia su cui era seduto ha improvvisamente ceduto, costringendolo a un rapido movimento per evitare una caduta rovinosa.Reazione ironica in studioL’episodio, benché imprevisto, si è risolto senza conseguenze. Thesocialpost.it - Sallusti, incidente in diretta durante lo speciale Papa Francesco: “Che volo!” Leggi su Thesocialpost.it Momento imprevisto nello studio di Rete4,lodedicato a, condotto da Gianluigi Nuzzi. Alessandro, ospite del programma, ha vissuto un piccoloche ha catturato l’attenzione del pubblico.##Rete4 pic.twitter.com/47fgbd13zr— pippo venditti (@pippovenditti) April 21, 2025Analisi del pontificato e sedia instabileNel corso della trasmissione,stava commentando il pontificato di, sottolineando come “il mondo si è infiammato”il periodo di Bergoglio. Proprio mentre stava argomentando la sua analisi, la sedia su cui era seduto ha improvvisamente ceduto, costringendolo a un rapido movimento per evitare una caduta rovinosa.Reazione ironica in studioL’episodio, benché imprevisto, si è risolto senza conseguenze.

Approfondimenti da altre fonti: Sallusti, 'incidente' televisivo durante Speciale Papa Francesco: cosa succede; Scontro tra Orsini e Sallusti in diretta a È sempre Cartabianca sulla guerra Israele-Hamas: Me ne vado; Mara Venier, incidente sexy a Domenica In: ecco cosa è successo in diretta tv; Alessandro Sallusti a Io e Te, arriva una dichiarazione d'amore a sorpresa: «Mi hai cambiato la vita». Diaco c; L'aria che tira, volano insulti: Vauro e Alessandro Sallusti abbandonano lo studio, Myrta Merlino commenta.

Il video di Sallusti, cade dalla sedia mentre parla di Papa Francesco: “Ti è arrivata una saetta…” - “Mai come durante il suo pontificato il mondo si è infiammato…”, poi la caduta dalla sedia in diretta tv. Protagonista il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, ospite su rete 4 in una trasmiss ... (ilriformista.it)

4 di sera, il retroscena di Sallusti: "Chi ha baciato la mano alla Casa Bianca" - Il vertice Meloni-Trump alla Casa Bianca viene analizzato durante la puntata di 4 di sera in onda il 17 aprile su Rete 4. In collegamento ... (iltempo.it)

“Le sostanze fanno male. Vai a f…”, dibattito infuocato a Cartabianca: insulti tra Scanzi e Sallusti - A movimentare lo studio sono stati Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti, che sono stati al centro di un confronto che è rapidamente degenerato in un botta e risposta dai toni accesi. Scanzi e Sallusti, ... (notizie.it)