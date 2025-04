Salernitana calendario stravolto ultime due in trasferta

Anteprima24.it - Salernitana: calendario stravolto, ultime due in trasferta Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloÈ una decisione che farà discutere – come tutti i provvedimenti straordinari – soprattutto perché frutto di una presa di posizione che già in partenza ha fatto storcere più di un muso.Fermo restando il doveroso rispetto e il dolore per la scomparsa di Papa Francesco, la decisione di rinviare la giornata di campionato con migliaia di persone in viaggio per le rispettive trasferte senza tenere conto dei problemi organizzativi di chi ha messo da parte, per amore della propria squadra del cuore, affetti ed impegni in un giorno di festa è sembrata a moltissimi totalmente intempestiva. Intorno alle 20, poi, la Lega di B ha completato il “papocchio” – nomen omen – trovando la quadra per uno spostamento di tutta la giornata al 13 maggio, in serale. A campionato già concluso.

Notizie raccolte sul web: Salernitana: calendario stravolto, ultime due in trasferta; Calendario di serie B stravolto, tra le ipotesi anche lo slittamento dei play off; Con la Salernitana esclusa dalla Serie A cambiano classifica e retrocessioni: campionato stravolto; Decibel Bellini scoppia in lacrime in diretta prima di Napoli-Salernitana: è stravolto; Il folle mercato della Salernitana: 10 acquisti in una settimana, stravolta una squadra.

Salernitana, le ultime su Dia e Mazzocchi - Sarà la sfida di San Siro tra Milan e Salernitana, lunedì alle 20:45, a chiudere la 26esima giornata di Serie A che si aprirà tra poco con Spezia-Inter. La squadra campana viene da due ottime partite ... (fantacalcio.it)

SALERNITANA - Un attacco pronto a essere stravolto: i possibili movimenti - Che la Salernitana non sia ancora a misura di mister Ventura è cosa ormai nota, il neo allenatore dei campani ha stravolto quella che era stata ... Decisivi probabilmente gli ultimi giorni di mercato. (m.tuttosalernitana.com)

Salernitana, mal di trasferta: ma in casa del Cittadella Marino ha vinto 5 volte - Nel regno della fantasia, che dovrebbe includere ancora il trequartista Verde per questi ultimi assalti alla salvezza, la Salernitana ha da ieri piazzato una bandierina vicino al giorno fatidico. (ilmattino.it)