Sabalenka perde un8217altra finale e la Porsche se la compra 8220Me la posso permettere Ne ordinerò una8221

Sabalenka per la quarta volta è stata sconfitta nella finale del torneo WTA di Stoccarda, e ha visto svanire anche una fiammante Porsche. La numero 1, battuta da Ostapenko, dopo la partita ha scherzato dicendo che non le resta che comprarsi la vetura. Leggi su Fanpage.it Arynaper la quarta volta è stata sconfitta nelladel torneo WTA di Stoccarda, e ha visto svanire anche una fiammante. La numero 1, battuta da Ostapenko, dopo la partita ha scherzato dicendo che non le resta chersi la vetura.

