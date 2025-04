Rosario in suffragio di Papa Francesco applauso dei fedeli e le grida Viva il Papa

Rosario in sufraggio di Papa Francesco. A presiedere la celebrazione il cardinale Mauro Gambetti. Al termine della celebrazione i fedeli presenti nella piazza hanno fatto un grande applauso e hanno gridato "Viva il Papa!". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Rosario in suffragio di Papa Francesco, l'applauso dei fedeli e le grida: "Viva il Papa" Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 21 aprile 2025 Si è tenuto in piazza San Pietro, in Vaticano, ilin sufraggio di. A presiedere la celebrazione il cardinale Mauro Gambetti. Al termine della celebrazione ipresenti nella piazza hanno fatto un grandee hannoto "il!". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

