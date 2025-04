Agi.it - Roma si prepara ad accogliere i pellegrini che saluteranno Francesco

Leggi su Agi.it

AGI -si. La macchina operativa per garantire il corretto svolgimento della settimana che richiamerà in Vaticano milioni di fedeli che vorranno salutare per l'ultima volta Papa, scomparso questa mattina alle 7:35. Sono già iniziate le riunioni operative ed è convocato un Consiglio dei Ministri che affiderà al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, l'attivazione e il coordinamento delle azioni necessarie per garantire l'ordinato afflusso e l'assistenza dei fedeli che raggiungerannoa seguito della scomparsa del Santo Padre, delle sue esequie, e della successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice. Da AMA piano operativo straordinario In coordinamento conCapitale e le Autorità competenti, Ama ha predisposto sin dalle prime ore di lunedì 21 aprile, un piano operativo straordinario per garantire la piena efficienza dei servizi di igiene urbana in tutta l'area del Vaticano e nelle zone limitrofe interessate dal grande afflusso di fedeli e visitatori.