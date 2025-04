Roma l’effetto Giubileo porta 1 milione di turisti per Pasqua

Roma, l'effetto Giubileo porta 1 milione di turisti per Pasqua

In tutto il Lazio sono attesi circa 3 milioni di visitatori. I residenti invece statisticamente tendono a lasciare la città

