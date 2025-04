Sololaroma.it - Roma, duello con l’Inter per Steijn: spunta la clausola rescissoria

Sem, trequartista del Twente, è uno di quei nomi che iniziano a farsi spazio nei radar dei grandi club quasi in sordina, ma poi diventano inevitabili. Con numeri da attaccante puro, ma da trequartista, secondo quanto riportato dal De Telegraaf, avrebbe attirato le attenzioni di diverse squadre di Serie A, tra cuie Inter, ma anche del Feyenoord, che sembra voler giocare d’anticipo.Il profilo diI giallorossi lo seguirebbero con interesse, anche in vista del possibile cambio in panchina: non è un caso che si parli di lui proprio ora, mentre il futuro tecniconista è ancora tutto da scrivere. Il suo profilo, comunque, rispecchia quello di un giocatore funzionale per un calcio tecnico e verticale, capace di attaccare gli spazi, rifinire e segnare. I 23 gol in campionato, uniti ai 2 in Europa League, lo rendono uno dei centrocampisti offensivi più prolifici d’Europa in questa stagione.