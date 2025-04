Roma auto in fiamme nella villa di Christian Panucci la pista dolosa

Un incendio, molto probabilmente di natura dolosa, ha completamente distrutto l'auto dell'ex calciatore Christian Panucci, un'Audi parcheggiata all'interno della sua villa, tra Fonte Laurentina e Spinaceto. Panucci non era presente perché si trova all'estero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione Tor de Cenci e della Compagnia.

