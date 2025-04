Rivedo tante scene nei miei occhi il ricordo del Papa di Domenico Giani

Rivedo tante scene nei miei occhi". Lo afferma Domenico Giani, aretino, ex comandante del Corpo della Gendarmeria Vaticana. A fianco di Papa Francesco nei primi anni del suo pontificato. "Tanti episodi tante scene nei miei ricordi - afferma Giani- l'inizio del suo pontificato e' stato un inizio particolare. Quando il Papa ha fatto quei gesti come andare a pagare l'hotel piuttosto che andare subito a visitare la Vergine Salus Popoli Romani alla Basilica di Santa Maria maggiore.E poi i gesti di vicinanza ai malati - prosegue Giani - alle persone piu' povere, piu' semplici. Quel gesto grandissimo che fece a Lampedusa, subito dopo la tragedia. E tanti altri momenti. Credo che lascera' questo segno - concluse Giani - il segno della vicinanza del Papa al popolo e il segno della vicinanza del Papa soprattutto ai piu' fragili e ai piu' poveri".

