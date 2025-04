Ridley Scott a Polcenigo il Cansiglio set del film The dog stars

Cansiglio diventerà un set cinematografico di Hollywood. Il regista Ridley Scott, che ha girato molti capolavori tra cui Blade Runner e Alien, arriverà in Friuli per la sua prossima pellicola. Il thriller post apocalittico "The dog stars", basato sull'omonimo romanzo di Peter Heller, verrà girato dal 12 al 19 maggio nella foresta del Cansiglio e nel borgo di Polcenigo (Pordenone). La produzione ha un budget di 100 milioni di euro e richiederà 500 comparse. Durante le riprese, alcuni sentieri della foresta saranno chiusi al pubblico.

