Tvplay.it - Ribaltone Vlahovic, l’addio alla Juve è certo: destinazione decisa

In casa, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Dusan. Lantus doveva giocare questa sera allo Stadio Tardini contro il Parma, ma poi la Lega di Serie A ha deciso di rinviare le gare programmate oggi a causa della morte di Papa Francesco. Nelle ore successive è stato poi comunicato che le partite che si dovevano giocare in giornate sono state inviate a mercoledì prossimo.(LaPresse) tvplay.itLa ‘Vecchia Signora’, dunque, giocherà tra due giorni contro il Parma di Chivu. La, di fatto, deve assolutamente battere il team emiliano per riprendersi il quarto posto. Con la vittoria di ieri del Bologna contro l’Inter, infatti, i bianconeri sono scivolati di nuovo al quinto posto.Per il teamntino, di fatto, è fondamentale staccare il pass per la prossima edizione della Champions sia per sistemare il proprio bilancio che, soprattutto, per avere le giuste risorse in sede di calciomercato estivo.