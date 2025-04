Re Carlo l’ultimo incontro con Papa Francesco Il messaggio Profondamente addolorati

Papa Francesco: l’annuncio è stato dato dal cardinale camerlengo Kevin Farrell, che ha dichiarato che il Santo Padre si è spento alle 7.35 di mattina. Solamente pochi giorni fa, il Papa aveva incontrato Re Carlo e la Regina Camilla in una visita privata. Il Re ha condiviso un messaggio toccante ricordando il Papa.“Mia moglie e io siamo Profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati nel sapere che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita”. Visualizza questo post su Instagram Notizia in aggiornamento Dilei.it - Re Carlo, l’ultimo incontro con Papa Francesco. Il messaggio: “Profondamente addolorati” Leggi su Dilei.it Il 21 aprile 2025 si è spento: l’annuncio è stato dato dal cardinale camerlengo Kevin Farrell, che ha dichiarato che il Santo Padre si è spento alle 7.35 di mattina. Solamente pochi giorni fa, ilaveva incontrato Ree la Regina Camilla in una visita privata. Il Re ha condiviso untoccante ricordando il.“Mia moglie e io siamonell’apprendere della morte di. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati nel sapere che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita”. Visualizza questo post su Instagram Notizia in aggiornamento

Notizie raccolte sul web: Re Carlo, l’ultimo incontro con Papa Francesco. Il messaggio: “Profondamente addolorati”; Re Carlo e Camilla, l’ultimo giorno a Ravenna; Re Carlo è arrivato a Ravenna dopo l’incontro col Papa: si conclude il tour reale in Italia; Re Carlo, l’ultimo gesto d’amore per Camilla è una casa da sogno da 3 milioni (ma non per viverci); Re Carlo ricoverato per il tumore, l'ultimo smacco della famiglia a Harry: «L'ha scoperto dalla tv».

Re Carlo, l’ultimo incontro con Papa Francesco. Il messaggio: “Profondamente addolorati” - Solamente pochi giorni fa, il Papa aveva incontrato Re Carlo e la Regina Camilla in una visita privata. Il Re ha condiviso un messaggio toccante ricordando il Papa. “Mia moglie e io siamo ... (dilei.it)

Re Carlo e la regina Camilla «profondamente addolorati». L'incontro con Francesco nella visita di Stato in Italia - A unire il sovrano che è anche Supreme governo della Chiesa Anglicana e il papa, l'attenzione al creato e l'apertura verso una chiesa universale ... (corriere.it)

Re Carlo è arrivato a Ravenna dopo l'incontro col Papa: si conclude il tour reale in Italia - Re Carlo è atterrato all'aeroporto di Forlì per l'ultimo giorno della sua visita reale in Italia. La giornata di oggi, che si svolgerà interamente a Ravenna, è meno fitta di impegni rispetto alle prec ... (msn.com)