Oasport.it - Ranking WTA (21 aprile 2025): Jasmine Paolini si avvicina al n.5 del mondo, Sabalenka sempre più leader

Aggiornamenti un po’ tardivi quelli delWTA. La disputa della finale del torneo di Stoccarda quest’oggi, ovviamente, ha portato a un ritardo negli update della classifica mondiale. Ebbene, vista la finale raggiunta sulla terra rosssa tedesca, la bielorussa Arynaha rafforzato la propria posizione dicon 10768 punti. Alle sue spalle troviamo la polacca Iga Swiatek (7383 punti) e l’americana Jessica Pegula (6208 punti).Note liete in casa Italia arrivano da. La toscana, semifinalista nell’evento teutonico, ha rafforzato la propria posizione di n.6 dele si èta anche al n.5 della statunitense Madison Keys. Certo, per la toscana arriveranno delle “cambiali” molto pesanti per cui sarà complicato conservare l’attuale posizione in graduatoria.