Quel amore eterno per il San Lorenzo de Almagro e il numero di tessera

AGI -o nutrito da Papa Francesco per l'Atletico Sande, era qualcosa che andava oltre il tifo. Era "puro". Il club del quartiere Boedo di Buenos Aires ricorda il suoto88235 con un post sui profili social: "Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, una cosa non è mai cambiata: l'per El Ciclón". Il soprannome “El Ciclón” e il legame con la tifoseria El Ciclón è il nome attribuito alla squadra dalla caldissima tifoseria del San: celebri i cori scanditi saltando sugli spalti che fanno tremare lo stadio El Nuevo Gasómetro come fosse scosso da un terremoto. "Non è mai stato uno di noi ed è sempre stato uno di noi. Corvo da ragazzo e da uomo. Corvo come sacerdote e cardinale. Corvo anche come Papa", si legge nel post. "Corvi" sono infatti chiamati i tifosi del Sandai rivali delle altre tifoserie.