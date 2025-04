Quella volta che Franco Zeffirelli fu ricevuto da Papa Francesco Conosceva bene tutti i miei film

Franco Zeffirelli venne ricevuto in udienza privata da Papa Francesco. Riproponiamo qui l’articolo di Titti Giuliani Foti, datato 15 marzo 2016, su quell'incontro: «Abbiamo parlato di argomenti che riguardano tutti noi e toccano la nostra società. Lui è disponibilissimo a capire e approfondire i problemi che ci assillano, perché li sente come noi, dal profondo. È una persona meravigliosa, dolce, disponibile, umile: standogli accanto, non mi vergogno a dire che ho provato una grande emozione, quasi una commozione che mi ha accarezzato il cuore».Invitato in udienza privata da Papa Francesco, il Maestro Franco Zeffirelli è stato ricevuto ieri in forma privata nella residenza di Santa Marta. «Credo che il privilegio obblighi a qualcosa – dice Zeffirelli uscito dal Cancello del Perugino –. Lanazione.it - Quella volta che Franco Zeffirelli fu ricevuto da Papa Francesco: “Conosceva bene tutti i miei film” Leggi su Lanazione.it Firenze, 21 aprile 2025 – Era il 14 marzo 2016 quandovennein udienza privata da. Riproponiamo qui l’articolo di Titti Giuliani Foti, datato 15 marzo 2016, su quell'incontro: «Abbiamo parlato di argomenti che riguardanonoi e toccano la nostra società. Lui è disponibilissimo a capire e approfondire i problemi che ci assillano, perché li sente come noi, dal profondo. È una persona meravigliosa, dolce, disponibile, umile: standogli accanto, non mi vergogno a dire che ho provato una grande emozione, quasi una commozione che mi ha accarezzato il cuore».Invitato in udienza privata da, il Maestroè statoieri in forma privata nella residenza di Santa Marta. «Credo che il privilegio obblighi a qualcosa – diceuscito dal Cancello del Perugino –.

