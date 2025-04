Quella visita di Papa Francesco a Lampedusa la prima carezza del suo pontificato ai migranti

Papa Francesco scelse Lampedusa come prima meta del suo pontificato. Non Roma, non una capitale del mondo, ma un’isola di confine, simbolo delle speranze e delle tragedie legate all’immigrazione. Un viaggio che non era previsto nei programmi ufficiali, ma voluto con urgenza dal Papa stesso, colpito dalle notizie. Feedpress.me - Quella visita di Papa Francesco a Lampedusa: la prima carezza del suo pontificato ai migranti Leggi su Feedpress.me Fu un gesto semplice, ma dal significato immenso. A pochi mesi dalla sua elezione,scelsecomemeta del suo. Non Roma, non una capitale del mondo, ma un’isola di confine, simbolo delle speranze e delle tragedie legate all’immigrazione. Un viaggio che non era previsto nei programmi ufficiali, ma voluto con urgenza dalstesso, colpito dalle notizie.

