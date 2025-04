Quel viaggio mai fatto perché Papa Francesco non è mai tornato in Argentina

Papa Francesco, assediato dalla nostalgia, ha sempre sognato di tornare in Argentina, la sua terra natale, dove la vita per le strade di Buenos Aires e il contatto con la sua gente lo avevano profondamente segnato. Tuttavia, le circostanze politiche e le sue condizioni di salute hanno decretato un "esilio" forzato, una distanza perpetua dalla sua patria che ha plasmato la sua figura di pontefice. Ma perché non ha mai fatto ritorno nel suo paese?La politica Argentina e la prudenza di FrancescoFrancesco è sempre stato consapevole che, se la Provvidenza lo avesse condotto fino a Plaza de Mayo, sarebbe stato trasformato in un trofeo per la Casa Rosada, la sede del governo argentino, indipendentemente da chi fosse l'inquilino di turno. Nonostante le sue parole affettuose ogni volta che gli veniva chiesto del ritorno, ha scelto di agire con cautela e prudenza, rifiutando ogni volta che la sua visita sembrava ormai certa, soprattutto in occasione dei cambi di governo.

