Quando il Papa incontrò sé stesso: l'abbraccio che non sconvolse il tempo

Dieci anni fa, in Vaticano, accadde qualcosa che — fosse stato un film — avrebbe mandato in tilt il continuum spazio-rale. Due uomini vestiti di bianco, uno accanto all’altro, in un abbraccio che sembrava sfidare ogni logica storica. Non era Ritorno al futuro, eppure l’immagine evocava proprio quel tipo di paradosso: unche incontra un altro, anzi, unche incontra se. Ma nulla si spezzò. Ilnon si fermò. L’armonia cosmica non fu violata.Benedetto XVI e Francesco, diversi in tutto, eppure capaci di condividere lospazio, la stessa veste, lodestino. In molti hanno cercato — con zelo o forzature — di leggerli come antagonisti o, al contrario, come compagni di cammino pronti a dividersi una pizza, una birra e una finale dei Mondiali. Ma la realtà è stata più semplice, e per questo più disarmante: nessun dualismo, nessuna fusione.