Premier League sono Leeds e Burnley le prime due neopromosse Ai play off lo Sheffield United

Premier League: sono Leeds e Burnley le prime due neopromosse. Ai play-off lo Sheffield United È finito il periodo in serie cadetta di Leeds e Burnley che nel lunedì “di Pasqua” festeggiano il ritorno in Premier League grazie alla matematica promozione diretta. Il Leeds ha aperto la giornata con una prestazione travolgente, imponendosi per 6-0 . Calcionews24.com - Premier League: sono Leeds e Burnley le prime due neopromosse. Ai play-off lo Sheffield United Leggi su Calcionews24.com ledue. Ai-off loÈ finito il periodo in serie cadetta diche nel lunedì “di Pasqua” festeggiano il ritorno ingrazie alla matematica promozione diretta. Ilha aperto la giornata con una prestazione travolgente, imponendosi per 6-0 .

