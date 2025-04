Prato la Diocesi ricorda la visita di papa Francesco Le sue parole attuali ancora oggi

Prato, 21 aprile 2025 – La morte di papa Francesco è stata appresa con grande dolore dal vescovo Giovanni Nerbini e dalla Diocesi di Prato. “Questa notizia ci coglie di sorpresa – dice il vescovo Nerbini – e ne siamo profondamente addolorati. Invitiamo i sacerdoti diocesani a celebrare le messe di oggi per il Santo Padre, in particolare nella preghiera dei fedeli. Chiediamo l’invocazione dello Spirito Santo perché sappia indicare il cammino che tutti insieme possiamo percorrere per il bene della Chiesa”.Il vescovo Giovanni sottolinea come la morte di papa Francesco avvenga durante la solennità della Resurrezione del Signore, “credo sia il modo migliore per ricordarlo”. Questa mattina, appena si è diffusa la notizia, le campane della cattedrale di Prato hanno suonato in segno di lutto.papa Bergoglio a Prato, le foto della visita del 2015Monsignor Nerbini ricorda papa Francesco come “persona estremamente cordiale, affabile”, aveva avuto modo di incontrarlo di persona un anno fa, durante la visita ad limina dei vescovi della Toscana in Vaticano: “fu un incontro veramente fraterno, abbiamo avuto anche dei colloqui individuali, si era mostrato molto interessato alla vita delle nostre Diocesi”. Lanazione.it - Prato, la Diocesi ricorda la visita di papa Francesco: “Le sue parole attuali ancora oggi” Leggi su Lanazione.it , 21 aprile 2025 – La morte diè stata appresa con grande dolore dal vescovo Giovanni Nerbini e dalladi. “Questa notizia ci coglie di sorpresa – dice il vescovo Nerbini – e ne siamo profondamente addolorati. Invitiamo i sacerdoti diocesani a celebrare le messe diper il Santo Padre, in particolare nella preghiera dei fedeli. Chiediamo l’invocazione dello Spirito Santo perché sappia indicare il cammino che tutti insieme possiamo percorrere per il bene della Chiesa”.Il vescovo Giovanni sottolinea come la morte diavvenga durante la solennità della Resurrezione del Signore, “credo sia il modo migliore perrlo”. Questa mattina, appena si è diffusa la notizia, le campane della cattedrale dihanno suonato in segno di lutto.Bergoglio a, le foto delladel 2015Monsignor Nerbinicome “persona estremamente cordiale, affabile”, aveva avuto modo di incontrarlo di persona un anno fa, durante laad limina dei vescovi della Toscana in Vaticano: “fu un incontro veramente fraterno, abbiamo avuto anche dei colloqui individuali, si era mostrato molto interessato alla vita delle nostre”.

