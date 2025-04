Pompei e Madonna dell’Arco in preghiera per Papa Francesco Ci sarà vicino dal cielo

Pompei, 21 APRILE – L’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, insieme a tutto il clero, ai religiosi, ai diaconi e ai laici della città mariana, si è raccolto in preghiera dinanzi al Quadro della Madonna di Pompei non appena giunta la notizia della morte di Papa Francesco. Proprio davanti a quell’immagine, il Pontefice si era inginocchiato in preghiera durante la sua visita del 21 marzo 2015. “Papa Francesco amava in modo speciale il Santuario, e il Santuario amava tanto il Santo Padre. Continuerà ad esserci vicino dal cielo” – si legge in una nota del Santuario. Quel giorno, al momento della partenza, il Santo Padre lasciò un messaggio indimenticabile: “Abbiamo pregato la Madonna, perché ci benedica tutti: voi, me, e tutto il mondo. Abbiamo bisogno della Madonna, perché ci custodisca. Primacampania.it - Pompei e Madonna dell’Arco in preghiera per Papa Francesco: “Ci sarà vicino dal cielo” Leggi su Primacampania.it , 21 APRILE – L’arcivescovo di, monsignor Tommaso Caputo, insieme a tutto il clero, ai religiosi, ai diaconi e ai laici della città mariana, si è raccolto indinanzi al Quadro delladinon appena giunta la notizia della morte di. Proprio davanti a quell’immagine, il Pontefice si era inginocchiato indurante la sua visita del 21 marzo 2015. “amava in modo speciale il Santuario, e il Santuario amava tanto il Santo Padre. Continuerà ad essercidal” – si legge in una nota del Santuario. Quel giorno, al momento della partenza, il Santo Padre lasciò un messaggio indimenticabile: “Abbiamo pregato la, perché ci benedica tutti: voi, me, e tutto il mondo. Abbiamo bisogno della, perché ci custodisca.

Le ultime notizie da altri siti: Il Messaggio di Papa Francesco per i 150 anni dell’arrivo del quadro della Vergine del Rosario a Pompei; Supplica alla Madonna di Pompei oggi 8 maggio 2024, il testo e dove seguirla in diretta tv; La Supplica alla Madonna di Pompei mercoledì 8 maggio su Canale 21; A piedi a Pompei: il 25 maggio il pellegrinaggio da Piazza Mercato, le tappe e tutte le info; Da Madonna dell’Arco a Pompei, in cammino con Maria.

Papa Francesco, fedeli in preghiera a Pompei. L'Arcivescovo: «Amava molto il Santuario» - L'Arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, insieme a tutto il clero della città mariana, ai diaconi, ai religiosi, ai laici, dopo l'annuncio della morte di Papa Francesco, ... (msn.com)

Santuario di Pompei, il Papa pregò qui, noi pregheremo per lui - L'Arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, insieme a tutto il clero della città mariana, ai diaconi, ai religiosi, ai laici, dopo l'annuncio della morte di Papa Francesco, si è raccolto in pre ... (ansa.it)

Madonna di Pompei, la storia avventurosa del dipinto - decise di trovare o commissionare un dipinto della Vergine per favorire la preghiera del Rosario tra i poveri abitanti di Pompei, sia materialmente che spiritualmente. Si recò a Napoli per cercare un ... (milanofree.it)