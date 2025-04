Perugia violento incendio in una fabbrica a Umbertide le fiamme nella struttura

incendio divampato nel pomeriggio di Pasqua in una fabbrica nella zona di Umbertide, in provincia di Perugia.Il rogo è stato quasi completamente domato dai Vigili del Fuoco, sebbene rimangano alcuni focolai isolati ancora attivi. La maggior parte del materiale plastico stoccato all’esterno è stata distrutta o gravemente danneggiata. Nonostante l’intensità, non si registrano feriti né casi di intossicazione tra i lavoratori, i soccorritori e la popolazione. nella serata di Pasqua, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, accompagnata dalle autorità locali, ha fatto visita al luogo dell’incendio per manifestare il proprio sostegno ai soccorritori e valutare di persona la situazione. Lapresse.it - Perugia, violento incendio in una fabbrica a Umbertide: le fiamme nella struttura Leggi su Lapresse.it Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’divampato nel pomeriggio di Pasqua in unazona di, in provincia di.Il rogo è stato quasi completamente domato dai Vigili del Fuoco, sebbene rimangano alcuni focolai isolati ancora attivi. La maggior parte del materiale plastico stoccato all’esterno è stata distrutta o gravemente danneggiata. Nonostante l’intensità, non si registrano feriti né casi di intossicazione tra i lavoratori, i soccorritori e la popolazione.serata di Pasqua, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, accompagnata dalle autorità locali, ha fatto visita al luogo dell’per manifestare il proprio sostegno ai soccorritori e valutare di persona la situazione.

