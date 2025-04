Perde il controllo e si ribalta con l’auto paura nel centro di Ruffano

Ruffano – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Ruffano, dove, in circostanze ancora da chiarire, una Fiat Punto si è ribaltata in pieno centro su via Pisanelli. Secondo la prima ricostruzione, il mezzo avrebbe perso il controllo dopo l'urto con un altro veicolo in sosta, innescando il.

