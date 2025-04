Metropolitanmagazine.it - Perché la polo non passerà mai di moda

Un capo di abbigliamento che non passa mai di: laè quel pezzo che riesce sempre a dare quel tocco college e bon ton che non guasta mai. Quest’anno si è guadagnata un posto speciale tra i capi da avere assolutamente per questa primavera 2025: nelle nuances più trendy del momento, anche le grandi case dihanno dato la loro versione.La, il capo da avere assolutamentePer quest’anno pare che le varianti su cui puntare siano due: la base monocolore a tinta unita, e le fantasie. Chiaramente tra le più classiche versioni c’è sicuramente quella a righe, ma non dobbiamo sottovalutare anche quella a coste, ancora più elegante. Tra i colori su cui puntare quest’anno c’è sicuramente lui, il protagonista: il giallo burro. Ovviamente tra i colori basic ma di tendenza ci sono sicuramente anche il panna, senza dimenticare il Pantone dell’anno mocha mousse.