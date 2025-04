Perché la canonizzazione di Carlo Acutis rischia di saltare per i funerali del Papa

funerali di Giovanni Paolo II, i funerali di Papa Francesco potrebbero tenersi già domenica prossima, giorno dedicato alla "Divina Misericordia". Leggi su Fanpage.it Se si rispetteranno i tempi deidi Giovanni Paolo II, idiFrancesco potrebbero tenersi già domenica prossima, giorno dedicato alla "Divina Misericordia".

Ne parlano su altre fonti: Perché la canonizzazione di Carlo Acutis rischia di saltare per i funerali del Papa; Canonizzazione Carlo Acutis: tutto quello che c'è da sapere. Attesi Papa, Mattarella e 150 mila fedeli; La comunità del Pantano di Pignola e Arioso si prepara alla canonizzazione del Beato Carlo Acutis dedicandogli questa bellissima opera: ecco le foto; San Carlo Acutis: negli oratori una giornata in preparazione della canonizzazione; Papa Francesco annuncia la canonizzazione di Carlo Acutis, quando diventerà santo: c'è la data per il 2025.

Perché la canonizzazione di Carlo Acutis rischia di saltare per i funerali del Papa - Se si rispetteranno i tempi dei funerali di Giovanni Paolo II, i funerali di papa Francesco potrebbero tenersi già domenica prossima, giorno dedicato ... (fanpage.it)

Canonizzazione Carlo Acutis: tutto quello che c’è da sapere. Attesi Papa, Mattarella e 150 mila fedeli - Il 27 aprile, in occasione del Giubileo degli adolescenti, a partire dalle 10 in Vaticano saranno celebrati i riti liturgici della canonizzazione di Carlo Acutis, che a partire da questa data sarà il ... (umbria24.it)

Carlo Acutis: la prof rivela il volto inedito del primo santo millennial/ “Voleva capire non obbedire” - Carlo Acutis, primo santo millennials: suor Monica lo racconta fuori dagli schemi. Tra tecnologia, fede autentica e una santità che parla ai giovani ... (ilsussidiario.net)