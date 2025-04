Per Papa Francesco funerali semplici a San Pietro e sepoltura a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco, datata novembre 2024, riguarda proprio le modalità delle esequie da riservargli. Bergoglio l'aveva annunciato in diverse occasioni: per il suo funerale vorrebbe una cerimonia più snella, "con dignità ma come ogni cristiano". In un paio di interviste aveva dunque detto che non voleva essere esposto su un catafalco, come anche ha rivelato che sarà sepolto a Santa Maria Maggiore e non nella basilica di San Pietro. Tra le novità introdotte vi è la constatazione della morte non più nella camera del defunto ma nella cappella, la deposizione immediata dentro la bara, l'esposizione alla venerazione dei fedeli del corpo del Papa già dentro la bara aperta, l'eliminazione delle tradizionali tre bare di cipresso, piombo e rovere. Un altro elemento di novità consiste nell'introduzione delle indicazioni necessarie per l'eventuale sepoltura in un luogo diverso dalla Basilica Vaticana.

