Pellegrini supera Serra Ferrer e fa la storia con Betis

2025-04-21 23:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica:Con la vittoria della tua squadra stasera Montiliviche ritorna alla lotta per la piazza della quinta lega che darà accesso alla prossima edizione del Campioni, ManuelHa fatto la. Il cileno è diventato l’allenatore con più trionfi tra tutte le competizioni con ilndo la registrazione stabilita anni fa in due fasi di Lorenzo.Lui Ingegnere Ha 117 trionfi da quando si siede sulla panchina del Benito Villamarín. Li ha raggiunti in 247 partite ufficiali. Ai suoi tempi, i Baleari hanno raggiunto 117 vittorie nei 263 incontri in cui ha diretto la squadra del Tredici bar. Vale a dire,Non solo hato un record che aveva quasi 20 anni di validità nel club, ma per raggiungerlo ha bisogno di 16 partite in meno di