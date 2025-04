Pechino rimanda indietro i Boeing ora la guerra dei dazi si gioca in cielo

guerra di dazi: è una sfida tra fusoliere, motori e ali d’acciaio. Nelle ultime settimane, la Cina ha deciso di rispedire negli Stati Uniti alcuni aerei Boeing già pronti alla consegna. Una scelta clamorosa, che segna un’ulteriore escalation nella lunga tensione commerciale tra Washington e Pechino.Secondo quanto riportato da Fox News e Reuters, un Boeing 737 Max con la livrea della compagnia cinese Xiamen Airlines sarebbe atterrato sabato a Seattle, dopo essere stato restituito dal centro di assemblaggio Boeing di Zhoushan. Altri tre jet dello stesso modello avrebbero seguito la stessa sorte nei giorni precedenti, secondo The Air Current.Una mossa che colpisce al cuore dell’industria UsaIl gesto è simbolico e sostanziale allo stesso tempo. Da un lato, mostra la volontà di Pechino di colpire uno dei settori simbolo dell’export americano. Thesocialpost.it - Pechino rimanda indietro i Boeing: ora la guerra dei dazi si gioca in cielo Leggi su Thesocialpost.it Non è più soltanto unadi: è una sfida tra fusoliere, motori e ali d’acciaio. Nelle ultime settimane, la Cina ha deciso di rispedire negli Stati Uniti alcuni aereigià pronti alla consegna. Una scelta clamorosa, che segna un’ulteriore escalation nella lunga tensione commerciale tra Washington e.Secondo quanto riportato da Fox News e Reuters, un737 Max con la livrea della compagnia cinese Xiamen Airlines sarebbe atterrato sabato a Seattle, dopo essere stato restituito dal centro di assemblaggiodi Zhoushan. Altri tre jet dello stesso modello avrebbero seguito la stessa sorte nei giorni precedenti, secondo The Air Current.Una mossa che colpisce al cuore dell’industria UsaIl gesto è simbolico e sostanziale allo stesso tempo. Da un lato, mostra la volontà didi colpire uno dei settori simbolo dell’export americano.

Altre testate riportano aggiornamenti: La Cina rimanda indietro gli aerei Boeing a Trump; La Cina rimanda indietro gli aerei Boeing a Trump; La Cina rimanda indietro i Boeing, si riaccende la guerra commerciale; Dazi, il messaggio di Trump: Chi ha l'oro fa le regole. Sono il migliore amico del capitalismo; Da Pechino schiaffo a Trump: la decisione clamorosa.

Pechino rimanda indietro i Boeing: ora la guerra dei dazi si gioca in cielo - Non è più soltanto una guerra di dazi: è una sfida tra fusoliere, motori e ali d'acciaio. Nelle ultime settimane, la Cina ha deciso di rispedire negli ... (thesocialpost.it)

La Cina rimanda indietro gli aerei Boeing a Trump - La decisione di Pechino in risposta ai dazi Usa. I rischi per l'industria americana e per quella cinese L'articolo La Cina rimanda indietro gli aerei Boeing a Trump proviene da Open. (msn.com)

La Cina rimanda negli Stati Uniti due aerei Boeing - Due jet destinati a compagnie cinesi sono stati rispediti in America, segnale di un possibile blocco delle consegne. Le tensioni sui dazi riaccendono lo scontro commerciale tra Washington e Pechino ... (ilfoglio.it)