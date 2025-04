Paul Heyman CM Punk Un pessimo amico

Paul Heyman ha tradito sia CM Punk che Roman Reigns durante il Main Event della prima notte di WrestleMania 41. L'uomo saggio ha infatti deciso di schierarsi al fianco di Seth Rollins, che grazie al suo aiuto è riuscito a conquistare la vittoria nel Triple Threat. Pochi giorni fa, durante una puntata del Pat McAfee Show, Heyman ha accusato CM Punk di essere stato un pessimo amico, rivelando inoltre che la sua alleanza con Seth Rollins è iniziata nel momento in cui gli ha consegnato la sedia, poco prima della fine del match "CM Punk? Non proprio un grande amico. Guardate la situazione in cui mi ha messo. Che tipo di amico è uno che ti costringe a schierarti contro il tuo stesso Capo Tribù? Un pessimo amico. Un amico di merda. Io sono sempre stato leale con CM Punk.

