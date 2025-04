Pasquetta senz auto a Treviso 140mila ingressi in città tra domenica e lunedì

Treviso. I dati del Comune e della polizia locale parlano di 80mila ingressi in città nella sola domenica di Pasqua e altri 60mila ingressi fino alle 18 di oggi pomeriggio, lunedì di Pasquetta. Trevisotoday.it - Pasquetta senz'auto a Treviso: «140mila ingressi in città tra domenica e lunedì» Leggi su Trevisotoday.it Si è chiuso con numeri importanti il lungo fine settimana di festeggiamenti pasquali in centro a. I dati del Comune e della polizia locale parlano di 80milainnella soladi Pasqua e altri 60milafino alle 18 di oggi pomeriggio,di

Su questo argomento da da altre fonti: Pasquetta senz'auto a Treviso: «140mila ingressi in città tra domenica e lunedì»; A pasquetta centro storico di Treviso senz’auto; Pasquetta senz'auto dentro le Mura: torna la Giornata ecologica; Pasquetta senz'auto dentro le Mura: torna la Giornata ecologica; Pasquetta, oggi stop alle auto dentro le Mura dalle 9 alle 18 per la giornata ecologica.

Pasquetta, oggi stop alle auto dentro le Mura dalle 9 alle 18 per la giornata ecologica - TREVISO Oggi, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, ci sarà la "Giornata ecologica", appuntamento promosso dalla Regione Veneto nell'ambito delle misure di ... (ilgazzettino.it)

TREVISO | LA PASQUETTA ‘GREEN’ IN CITTA’, TRA RISTORANTI PIENI, PASSEGGIATE E GIRI IN BICI - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (antennatre.medianordest.it)