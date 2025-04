Partite rinviate per la morte del papa fissata la data di recupero del derby Modena Cesena

Cesena Fc comunica che nella giornata di oggi è stata convocata con carattere d’urgenza l’assemblea di Lega Serie B per deliberare la data di recupero della 34esima giornata di Serie B, prerogativa di competenza assembleare così come previsto dall’art. 27.1 dello Statuto. Il rinvio è stato. Cesenatoday.it - Partite rinviate per la morte del papa, fissata la data di recupero del derby Modena-Cesena Leggi su Cesenatoday.it IlFc comunica che nella giornata di oggi è stata convocata con carattere d’urgenza l’assemblea di Lega Serie B per deliberare ladidella 34esima giornata di Serie B, prerogativa di competenza assembleare così come previsto dall’art. 27.1 dello Statuto. Il rinvio è stato.

