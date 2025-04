Parma Juve rinviata a data da destinarsi quando potrebbe essere recuperata questa sfida Le primissime ipotesi

Parma Juve rinviata a data da destinarsi: quando potrebbe essere recuperata questa sfida. Le primissime ipotesi in attesa di comunicazioni ufficiali

Appresa la morte di Papa Francesco, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio delle gare di Serie A e Primavera 1 in programma per oggi. rinviata a data da destinarsi, dunque, anche la partita tra Parma e Juve.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, possiamo fare delle prime ipotesi per il recupero: i bianconeri così come i ducali non avendo impegni di coppe potrebbero recuperare questa sfida in un qualsiasi turno infrasettimanale.

