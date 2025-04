PapaMeloni Ci lascia un grande uomo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.10 "Una notizia che ci addolora profondamente,perché ciune unpastore". Così la premier Meloni ricordando il Pontefice scomparso. "Ha chiesto al mondo il coraggio di un cambio di rotta per percorrere una via che "non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce'.Cammineremo in questa direzione", ha aggiunto la premier. "E' stato unPontefice. Un amico dell'Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica". Così sui social il ministro degli Esteri e vice premier Tajani.