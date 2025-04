Papa Trump e consorte ai funerali

In Italia si osserveranno tre giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco a ridosso dei suoi funerali. La proposta della Presidenza del Consiglio, riferiscono fonti di Governo,sarà all'esame della riunione del Consiglio dei Ministri alle ore 11. Il Governo varerà le misure per garantire la sicurezza a Roma in occasione dei funerali di Francesco che vedranno la partecipazione anche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della moglie, e del Conclave, che dovrebbe iniziare tra il 5 e il 10 maggio.

Papa: Trump, io e Melania andremo ai funerali di Francesco - Milano, 21 apr. (LaPresse) – “Melania ed io andreamo ai funerali di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di essere lì”. Lo scrive su X il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (lapresse.it)

Donald Trump: «Sarò a Roma insieme a Melania per i funerali di Papa Francesco» - Aveva promesso a Giorgia Meloni che sarebbe venuto a Roma per la questione dei dazi. Donald Trump arriverà effettivamente nei prossimi giorni nella Capitale, ma non sarà per motivi di lavoro. (leggo.it)

Morte di Papa Francesco, ai funerali anche Donald e Melania Trump - Donald Trump e la First Lady Melania parteciperanno ai funerali di Papa Francesco . Lo ha annunciato il presidente Usa con un post su Truth. «Melania e io ... (gazzettadelsud.it)