Papa tre giorni di lutto nazionale in Italia per Francesco

Italia si osserveranno tre giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco a ridosso dei suoi funerali. La proposta della presidenza del Consiglio, riferiscono fonti di Governo, sarà all'esame domani della riunione del Consiglio dei ministri alle 11 che varerà anche le misure necessarie per garantire la sicurezza a Roma in occasione esequie Francesco e Conclave che richiameranno a san Pietro molti fedeli e capi di Stato e di Governo, oltre a tutti i Cardinali.

