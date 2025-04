Papa sepoltura a Santa Maria Maggiore unico lascito testamento Francesco

Santa Maria Maggiore è l’unico lascito indicato nel testamento da Papa Francesco. “Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna – si legge nel testamento di una pagina lasciato da Francesco – desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore”. “Desidero che il mio ultimo viaggio terreno – aggiunge il Papa – si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura. Leggi su Ildenaro.it Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) – La volontà di essere sepolto nella Basilica diè l’indicato nelda. “Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna – si legge neldi una pagina lasciato da– desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore,Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilicale di”. “Desidero che il mio ultimo viaggio terreno – aggiunge il– si concluda proprio in questo antichissimo santuariono dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura.

