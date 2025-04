Papa salma Bergoglio trasferita in cappella Santa Marta

Papa Francesco e della deposizione della salma nella bara. Il corpo del Papa in questo momento è nella cappella di Domus Santa Marta. Durante la celebrazione è stata data lettura del certificato di morte e al termine l’atto autentico di morte è stato autenticato dal Camerlengo, il cardinal Kevin Joseph Farrell. Il rito è durato circa un’ora”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede specificando che i collaboratori del Papa hanno accesso alla cappella dove riposa il corpo del Pontefice. Lapresse.it - Papa: salma Bergoglio trasferita in cappella Santa Marta Leggi su Lapresse.it Città del Vaticano (Vaticano), 21 apr. (LaPresse) – “Alle 8 di questa sera si è svolto il rito della constatazione del decesso diFrancesco e della deposizione dellanella bara. Il corpo delin questo momento è nelladi Domus. Durante la celebrazione è stata data lettura del certificato di morte e al termine l’atto autentico di morte è stato autenticato dal Camerlengo, il cardinal Kevin Joseph Farrell. Il rito è durato circa un’ora”. Lo fa sapere la sala stampa dellaSede specificando che i collaboratori delhanno accesso alladove riposa il corpo del Pontefice.

