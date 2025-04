Papa re Carlo profondamente addolorato sarà ricordato per compassione

profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita e il suo ministero”. È quanto si legge nel messaggio diffuso da re Carlo III, come riporta la Bbc. “Sua Santità sarà ricordato per la sua compassione, la sua preoccupazione per l’unità della Chiesa e per il suo instancabile impegno per le cause comuni di tutti gli uomini di fede e di coloro che, con buona volontà, operano per il bene degli altri. La sua convinzione che la cura del Creato sia un’espressione esistenziale della fede in Dio ha trovato eco in tanti in tutto il mondo”, aggiunge il sovrano britannico, “attraverso il suo lavoro e la sua attenzione verso le persone e il pianeta, ha toccato profondamente la vita di moltissime persone”. Lapresse.it - Papa: re Carlo, profondamente addolorato, sarà ricordato per compassione Leggi su Lapresse.it Milano, 21 apr. (LaPresse) – “Mia moglie e io siamoaddolorati nell’apprendere della morte diFrancesco. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita e il suo ministero”. È quanto si legge nel messaggio diffuso da reIII, come riporta la Bbc. “Sua Santitàper la sua, la sua preoccupazione per l’unità della Chiesa e per il suo instancabile impegno per le cause comuni di tutti gli uomini di fede e di coloro che, con buona volontà, operano per il bene degli altri. La sua convinzione che la cura del Creato sia un’espressione esistenziale della fede in Dio ha trovato eco in tanti in tutto il mondo”, aggiunge il sovrano britannico, “attraverso il suo lavoro e la sua attenzione verso le persone e il pianeta, ha toccatola vita di moltissime persone”.

