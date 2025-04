Papa morto la Cina è rimasta in silenzio un caso internazionale

internazionale (incluso Putin) ha fatto sentire la propria voce per inviare un messagio in memoria di Papa Francesco, morto oggi 21 aprile 2025 all'età di 88 anni. Ma da Pechino, al momento, solo silenzio.E così fa parecchio discutere in queste ore l'atteggiamento della Cina. E di fatto nessun esponente della rigida gerarchia di Pechino ha commentato la scomparsa del Pontefice, nessuna nota ufficiale o ufficiosa è arrivata neppure dai portavoce del ministero degli Esteri. L'agenzia di stampa statale, Xinhua, ha asetticamente riportato il comunicato ufficiale del Vaticano, senza dare rilevanza alla notizia su X. Niente neppure sulla prima pagina online del China Daily, dove l'apertura è tutta sulle congratulazioni del presidente Xi Jinping per la rielezione del presidente ecuadoriano Noboa.

