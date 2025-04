Quotidiano.net - Papa, Macron: sempre al fianco dei più vulnerabili e fragili

Tsingoni (Mayotte), 21 apr. (askanews) - Il presidente francese Emmanuelha espresso "il grande dolore condiviso dalla Francia e dal mondo intero" per la scomparsa diFrancesco, rendendo omaggio a un uomo che èstato "aldei più" e che "ha lottato tutta la vita per una maggiore giustizia"."Durante tutto il suo pontificato è stato aldei più, dei più, con grande umiltà e con un sentimento molto speciale, in questi tempi di guerra e brutalità, dell'altro e dei più- ha dichiaratoin un messaggio inviato da Mayotte, dove si trova in visita - questa è stata la vocazione di un uomo, di un religioso, di un vescovo, di un cardinale e poi di un, che per tutta la vita ha lottato per una maggiore giustizia.