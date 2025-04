Papa Francesco Visse il momento del elezione con serenità

elezione, venivano consegnate a me perché le bruciassi per la fumata nera. Ce ne furono cinque e finalmente ecco che la fumata divenne bianca". Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, "Visse il momento dell'elezione con serenità" Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'allora segretario del Conclave, il cardinale Lorenzo Baldisseri ricorda le votazioni che portarono Bergoglio sul soglio pontificio: "Era sereno, sereno. Io avevo il compito di entrare nel nella seduta dei cardinali elettori per distribuire le schede poi uscire. E le schede quando erano già esaminate, se non avveniva l', venivano consegnate a me perché le bruciassi per la fumata nera. Ce ne furono cinque e finalmente ecco che la fumata divenne bianca".

Su questo argomento da da altre fonti: Papa Francesco, Visse il momento dell'elezione con serenità; Morte di Papa Francesco, il singolare saluto di Viale: Mi ha sempre chiamato sicario, ma lo perdono; La Pasqua: Cristo risorto è luce di speranza oltre la razionalità umana; Il mondo in preghiera per Papa Francesco: Chi guiderà la Chiesa dopo di lui?; Papa Francesco, le manovre prima del Conclave: i timori dei fedelissimi per lo spoil system, chi trema (e perc.

Papa Francesco è morto nel giorno del Lunedì dell'Angelo: per i cristiani un simbolo carico di significato - Papa Francesco è morto oggi, nel giorno del Lunedì dell'Angelo. Una coincidenza temporale che, per i credenti, assume un significato profondo. (msn.com)

Papa Francesco, palinsesti tv stravolti: gli speciali e i programmi che saltano - La conduttrice Eleonora Daniele, commossa, ha dato l'annuncio della scomparsa di Papa Francesco interrompendo il suo consueto appuntamento ... (iltempo.it)

Muore Papa Francesco, le reazioni del mondo. Giorgia Meloni: «Ci ha lasciato un grande pastore». Mattarella: «Esempio di messaggio evangelico» - È morto Papa Francesco. Il mondo cattolico piange la scomparsa del suo pontefice, guida spirituale e simbolo universale di fede e speranza. In Vaticano si sono subito avviate le procedure ... (leggo.it)