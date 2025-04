Lopinionista.it - Papa Francesco, Unirai: “Pontefice rivoluzionario contro pensiero unico”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Il sindacatoesprime profondo cordoglio per la scomparsa di, figura rivoluzionaria e profetica del nostro tempo. Con il suo pontificato ha rappresentato una voce coraggiosa e libera, capace di opporsi aldominante, di richiamare l’umanità alla responsabilità, alla giustizia sociale e alla cura dei più deboli.è stato unche ha parlato chiaro, anche quando le sue parole potevano disturbare, e proprio per questo ha rappresentato per molti un baluardo di libertà die di coscienza. La sua voce ha attraversato i confini delle religioni e delle ideologie, ponendo al centro la dignità dell’essere umano.In questo momento solenne,desidera anche ringraziare tutte le colleghe e i colleghi della Rai che, con prontezza, professionalità e sensibilità, stanno garantendo una copertura informativa ampia, equilibrata e di altissimo livello, permettendo a milioni di cittadini di seguire ogni fase di questo evento storico con consapevolezza e partecipazione.