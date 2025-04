Papa Francesco un ‘ciclone’ benefico sulla Chiesa

Papa Benedetto XVI – le porte della Cappella Sistina si chiudono per il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice. I fedeli che gremiscono piazza San Pietro e i media collegati in diretta da tutto il mondo non dovranno attendere molto per .L'articolo Papa Francesco, un ‘ciclone’ benefico sulla Chiesa proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Il 12 marzo del 2013 – dopo le dimissioni a sorpresa diBenedetto XVI – le porte della Cappella Sistina si chiudono per il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice. I fedeli che gremiscono piazza San Pietro e i media collegati in diretta da tutto il mondo non dovranno attendere molto per .L'articolo, unproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Altre testate riportano aggiornamenti: Papa Francesco, un 'ciclone' benefico sulla Chiesa: dall'elezione al Giubileo; Da ‘Laudato sì’ a ‘Dilexit nos’, le 4 encicliche di Papa Francesco; Morto Papa Francesco, Mattarella: Grande vuoto per perdita punto di riferimento; Perugia, incendio in fabbrica materiali plastici a Umbertide: enorme nuvola nera; Ultim'ora by Adnkronos.