Papa Francesco ultima apparizione nel giorno prima della morte le parole in pubblico con voce debole Cari fratelli e sorelle buona Pasqua VIDEO

Papa Francesco si è affacciato per l'ultima volta a San Pietro il giorno di Pasqua L'ultima apparizione in pubblico di Papa Francesco è avvenuta nel giorno di Pasqua, il 20 aprile 2025, ossia il giorno prima della sua morte. Bergoglio è venuto a mancare, infatti, il 21 aprile 2025 alle ore 7: Ilgiornaleditalia.it - Papa Francesco, ultima apparizione nel giorno prima della morte, le parole in pubblico con voce debole: "Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it si è affacciato per l'volta a San Pietro ildiL'indiè avvenuta neldi, il 20 aprile 2025, ossia ilsua. Bergoglio è venuto a mancare, infatti, il 21 aprile 2025 alle ore 7:

