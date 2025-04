Papa Francesco Save the Children Addolorati per la scomparsa ha dato voce ai diritti dei bambini e dei giovani

Addolorati per la morte di Papa Francesco, che durante il suo pontificato ha sempre sostenuto la voce dei bambini, delle bambine e dei giovani, la speranza dei popoli. Ricordiamo con gratitudine le sue parole rivolte ai leader del mondo ad agire per chiedere loro di proteggere i milioni di minori ancora senza diritti, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati, abusati o che subiscono le drammatiche conseguenze della guerra, quelli ai quali l’infanzia è negata, insieme alla possibilità di accedere all’assistenza sanitaria o all’istruzione. La voce di Papa Francesco in questi anni si è levata alta per chiedere che fossero garantiti i diritti dei più vulnerabili, soprattutto dei più piccoli”. È quanto ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia. Lopinionista.it - Papa Francesco, Save the Children: “Addolorati per la scomparsa, ha dato voce ai diritti dei bambini e dei giovani” Leggi su Lopinionista.it ROMA – “Siamoper la morte di, che durante il suo pontificato ha sempre sostenuto ladei, delle bambine e dei, la speranza dei popoli. Ricordiamo con gratitudine le sue parole rivolte ai leader del mondo ad agire per chiedere loro di proteggere i milioni di minori ancora senza, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati, abusati o che subiscono le drammatiche conseguenze della guerra, quelli ai quali l’infanzia è negata, insieme alla possibilità di accedere all’assistenza sanitaria o all’istruzione. Ladiin questi anni si è levata alta per chiedere che fossero garantiti idei più vulnerabili, soprattutto dei più piccoli”. È quanto ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale ditheItalia.

