Papa Francesco prefetto Giannini Per i funerali ci saranno da gestire grandi numeri

“Ancora non c’è l’ufficialità della data dei, quindi ci riuniremo fino alla fine dell’evento tutti i giorni alle 18 per fare il punto della situazione ein sicurezza gli eventi. Cideidaanche per la concomitanza con il giubileo degli adolescenti, a cui sono previsti ben oltre 100mila ragazzi”. Così ildi Roma, Lamberto, al termine del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è tenuto lunedì sera a Roma, in vista deidiprevisti per la prossima settimana. “Al momento non abbiamo la stima dei fedeli che arriveranno” per le esequie del Pontefice, ha aggiunto. Per quanto invece riguarda le celebrazioni del 25 aprile, previste per venerdì,ha detto: “Mi sento di fare un richiamo a tutti a che tutto si svolga come deve essere, per una giornata importante per il nostro Paese.